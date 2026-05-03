A Madrid, il tennista italiano affronta il tedesco in un match valido per il torneo Masters 1000. Se l’italiano dovesse vincere, raggiungerebbe il suo quinto titolo di questa categoria e potrebbe stabilire un record personale. Il tedesco, invece, cerca di interrompere una serie negativa di otto sconfitte consecutive, in un incontro che promette di essere molto combattuto.

? Cosa scoprirai Quale primato storico può stabilire Sinner vincendo questo quinto Masters?. Come può Zverev interrompere la striscia di otto sconfitte consecutive?. Cosa deve fare l'azzurro per distanziarsi definitivamente da Alcaraz?. Perché Madrid è stato finora l'ostacolo principale per il numero uno?.? In Breve Sinner conduce 9-4 negli scontri diretti con 8 vittorie consecutive su Zverev.. L'azzurro punta a otto trofei Masters 1000 diversi prima del torneo di Roma.. Match previsto domani pomeriggio dopo la finale di doppio tra Andreeva e Siniakova.. Sinner ha raggiunto 350 vittorie professionistiche dopo il match contro Fils.. Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev domani pomeriggio sul campo Manolo Santana per il titolo del Mutua Madrid Open, con l’inizio del match previsto non prima delle 17:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida Zverev a Madrid: l’azzurro punta al quinto Masters 1000

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