Alle 17 si gioca la finale a Madrid tra il tennista italiano e il tedesco. È la prima volta che l’italiano raggiunge questa fase su questa superficie, mentre il tedesco cerca di conquistare il suo primo titolo in questa sede. Entrambi sono in cerca di un risultato importante nel circuito Masters 1000. La partita si presenta come un’occasione per ottenere il quinto successo consecutivo in questa categoria.

Il vincitore incasserà 1.007.165 euro, mentre al finalista andranno 535.585 euro. Il montepremi complessivo è di 8.235.540 euro Simone Vagnozzi chiude il discorso sulle condizioni del suo giocatore: "Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Siamo dove vogliamo essere. Jannik non ha ancora raggiunto il suo potenziale massimo". I record non sono la priorità di Sinner: contano miglioramento e vittorie, ma i traguardi arrivano di conseguenza. Jannik è il più giovane ad aver raggiunto tutte le finali dei 1000 e già quest'anno Il numero 1 al mondo potrebbe eguagliare Djokovic con il career golden Masters. Ma non è tutto: a questo link potete leggere tutti i record che rincorre Sinner.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finale Madrid LIVE: alle 17 Sinner sfida Zverev per il suo quinto Masters 1000 di fila

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