A Madrid si accendono i riflettori sulla sfida tra Sinner e Bonzi nel torneo ATP Masters 1000. Dopo le eliminazioni di tutti e quattro gli italiani nel primo turno, i due grandi tennisti italiani si preparano a partire con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo consecutivo in questa categoria. L’incontro è atteso con interesse, con orari e modalità di visione disponibili in tv e streaming.

Dopo il disastro del primo giorno – con quattro italiani su quattro eliminati al primo turno – l’Italia del tennis vuole riscatto a Madrid con i due big. Venerdì 24 aprile sarà infatti il giorno sia di Jannik Sinner che di Lorenzo Musetti, che faranno il loro esordio nel torneo madrileno. Dopo il bye del primo turno, i due scendono in campo al secondo: il numero due al mondo sfida il francese Benjamin Bonzi, mentre Musetti se la vedrà contro Hubert Hurkacz in un primo turno tosto. Il campione altoatesino comincia così la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli di Parigi nel 2025, poi Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026. Sarebbe un record: mai nessuno è infatti riuscito nell’impresa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Bonzi: al via la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo | Orario e dove vederla in tv e streaming

Notizie correlate

Atp Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner: l’ostacolo è l’imprevedibile Moutet | Orario e dove vederla in tv e streamingSi torna a parlare di Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che nel circuito Atp manca dal 2017.

Sinner, quando gioca contro Dzumhur a Miami: orario e dove vederla in tv e streamingJannik Sinner è pronto per il Masters 1000 di Miami dopo il trionfo a Indian Wells su Daniil Medvedev.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Atp Madrid 2026, montepremi da 1 milione di euro. Quando gioca Jannik Sinner; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila.

Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese Benjamin ... oasport.it

Atp Madrid 2026, montepremi da 1 milione di euro. Quando gioca Jannik SinnerQuando gioca Jannik Sinner all’ATP Madrid 2026, due possibili date d’esordio e il montepremi del Masters 1000 che avvicina al Roland Garros ... quifinanza.it

Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi (Adnkronos) - Sarà Benjamin Bonzi l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del ranking Atp e prima testa di serie del torneo se la vedrà co - facebook.com facebook

ATP Madrid: #Sinner esordirà contro il francese Bonzi, Musetti opposto a Hurkacz x.com