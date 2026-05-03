Sinner a Madrid per la Storia | oggi contro Zverev caccia al record dei 5 Masters 1000 consecutivi Dove vederla in diretta

Oggi, domenica 3 maggio, si gioca la finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'italiano cerca di conquistare il suo quinto titolo consecutivo in questa categoria, un record che potrebbe raggiungere con questa vittoria. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire da vicino questa sfida tra due dei tennisti più in forma del momento.

Jannik Sinner oggi, domenica 3 maggio, sfiderà Alexander Zverev nella finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 del ranking ATP, andrà a caccia del quarto titolo Masters 1000 consecutivo nel 2026 dopo le vittorie a Indian Wells, Miami e Montecarlo, con cui battendo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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