Durante il torneo di Madrid, un giocatore ha mostrato segni di fastidio al polso, suscitando preoccupazioni tra gli esperti. La presenza di dolore durante alcune fasi del match ha portato a dubbi sulla sua condizione fisica. In vista della prossima gara a Roma, si fanno ipotesi sul possibile impatto del problema al polso sulla sua partecipazione e sulle sue prestazioni. La situazione rimane sotto osservazione.

? Cosa scoprirai Quale dettaglio fisico ha allarmato gli esperti durante il match?. Come influirà il fastidio al polso sulla partecipazione a Roma?. Perché il gesto di Sinner richiama il caso di Alcaraz?. Quanto inciderà la vittoria a Madrid sulla gerarchia del tennis mondiale?.? In Breve Dario Puppo ipotizza fastidio al polso per assorbire i colpi di Arthur Fils.. L'entourage tecnico punta al torneo di Roma dopo il recupero a Madrid.. Sinner ha affrontato Jodar per testare i movimenti sulla terra rossa.. Il confronto tecnico richiama il precedente di Roland Garros dell'anno scorso.. Jannik Sinner ha dominato la terra rossa della Caja Magica a Madrid lasciando solo briciole al francese Arthur Fils durante la semifinale disputata ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner trionfa a Madrid: dubbi sul polso e incognite per Roma

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