Sinner trionfa a Madrid | dubbi sul polso e incognite per Roma
Durante il torneo di Madrid, un giocatore ha mostrato segni di fastidio al polso, suscitando preoccupazioni tra gli esperti. La presenza di dolore durante alcune fasi del match ha portato a dubbi sulla sua condizione fisica. In vista della prossima gara a Roma, si fanno ipotesi sul possibile impatto del problema al polso sulla sua partecipazione e sulle sue prestazioni. La situazione rimane sotto osservazione.
? Cosa scoprirai Quale dettaglio fisico ha allarmato gli esperti durante il match?. Come influirà il fastidio al polso sulla partecipazione a Roma?. Perché il gesto di Sinner richiama il caso di Alcaraz?. Quanto inciderà la vittoria a Madrid sulla gerarchia del tennis mondiale?.? In Breve Dario Puppo ipotizza fastidio al polso per assorbire i colpi di Arthur Fils.. L'entourage tecnico punta al torneo di Roma dopo il recupero a Madrid.. Sinner ha affrontato Jodar per testare i movimenti sulla terra rossa.. Il confronto tecnico richiama il precedente di Roland Garros dell'anno scorso.. Jannik Sinner ha dominato la terra rossa della Caja Magica a Madrid lasciando solo briciole al francese Arthur Fils durante la semifinale disputata ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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