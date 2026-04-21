Per Alcaraz dubbi su partecipazione Roma e Parigi a causa del polso

Carlos Alcaraz si trova a dover valutare la propria partecipazione ai prossimi tornei di Roma e Parigi a causa di un problema al polso ancora in fase di valutazione. Il giocatore ha espresso cautela nel parlare delle sue condizioni, sottolineando come l’infortunio influenzerà le sue scelte nelle prossime settimane. La sua presenza in campo dipenderà dall’evoluzione della situazione clinica e dai riscontri medici che riceverà nei prossimi giorni.

Roma, 21 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz guarda ai prossimi mesi con prudenza e fiducia, tra un infortunio ancora da valutare e una rivalità che lo spinge a migliorarsi ogni giorno. Il numero uno spagnolo, premiato come Sportivo dell’anno ai Laureus, parla apertamente del legame sportivo con Jannik Sinner e non esclude un possibile forfait nei grandi appuntamenti sulla terra rossa: gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros. Il problema al polso destro resta al centro delle preoccupazioni. “Sono giorni di attesa, lunghi – spiega Alcaraz – faremo nuovi esami e capiremo come evolve la situazione”. Il suo team lavora per recuperarlo in tempo, ma senza forzare: la priorità è evitare ricadute che possano compromettere il resto della stagione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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