sinner sfida zverev per il quinto masters poi roma e parigi

Jannik Sinner si prepara a sfidare Zverev nella finale del quinto Masters della sua carriera, dopo aver raggiunto la fase decisiva in un torneo internazionale. Lo stesso giocatore ha dichiarato di voler recuperare tra Madrid e gli Internazionali, lasciando intendere che potrebbe partecipare anche alle prossime tappe sulla terra battuta a Roma e Parigi. La sua presenza in queste competizioni resta comunque incerta, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

«Tra Madrid e gli Internazionali cercherò di recuperare». Sono bastate poche parole di Jannik Sinner, dopo aver raggiunto un’altra finale di un Masters, per far temere agli appassionati del torneo di Roma per una rinuncia al momento non contemplata. Oggi la finale contro Alexander Zverev offre al numero 1 al mondo l’occasione di un record - i cinque 1000 vinti di fila - ma la vera chance della stagione è cogliere un successo all’unico Slam che manca, il Roland Garros, dove non ci sarà Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno nella finale dei rimpianti per Sinner. Calendario alla mano, quello del tennista azzurro è un vero e proprio tour de force.🔗 Leggi su Feedpress.me

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