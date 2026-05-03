Sinner re di Madrid | travolto Zverev è storia con il quinto Masters 1000 di fila

A Madrid, nel torneo della Caja Mágica, il giocatore italiano ha conquistato il quinto titolo consecutivo di un Masters 1000, vincendo la finale contro il tedesco in meno di un'ora. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza che l'avversario riuscisse a mettere in difficoltà il numero uno al mondo, che ha così stabilito un record mai raggiunto prima da altri grandi campioni.

Finale senza storia alla Caja Mágica: il numero uno al mondo annienta il tedesco in meno di un’ora e firma un record mai raggiunto nemmeno dai Big Three Prestazione perfetta, autorità totale, dominio assoluto.Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Madride lo fa nel modo più netto possibile, superando Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-2in meno di un’ora di gioco. Una finale a senso unico, mai realmente in discussione. Il numero uno del mondo impone fin dai primi scambi il suo ritmo, lasciando appena cinque punti nei turni di battuta nel primo set e chiudendo il parziale in appena 25 minuti. Zverev, al contrario, fatica a entrare in partita, tradito da errori gratuiti e incapace di contenere la pressione costante dell’azzurro.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner re di Madrid: travolto Zverev, è storia con il quinto Masters 1000 di fila Notizie correlate Leggi anche: Finale Madrid LIVE: alle 17 Sinner sfida Zverev per il suo quinto Masters 1000 di fila Leggi anche: Sinner a Madrid gioca nella storia: Jannik "l'estraterrestre" asfalta Zverev (6-1, 6-2) e conquista il quinto Master 1000 di fila Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner re di Madrid? La finale con Zverev per il trono rosso; Jannik Sinner contro Rafael Jodar? Il re del ranking non brilla a Madrid, ma chiude e parla chiaro: Lui e Fonseca possono essere i futuri avversari; Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un'impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere; Atp Madrid, Sinner e Cobolli ai quarti di finale. Musetti eliminato. Tennis: Sinner da record vince a Madrid Battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'oraLa finale contro Alexander Zverev offre al numero 1 al mondo l'occasione di un record - i cinque 1000 vinti di fila - ma la vera chance della stagione e' cogliere un successo all'unico Slam che manca, ... ansa.it Sinner trionfa a Madrid, Zverev travolto in finale - Rivivi il matchJannik Sinner trionfa nell'Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi domenica 3 maggio travolge il tedesco Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti. Sinner, sempre pi ... adnkronos.com Jannik #Sinner sarà protagonista anche al prossimo Roland Garros, visibile su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Cinque Masters 1000 consecutivi. Un’impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile facebook