Atp Montecarlo quanto ha intascato Sinner con la vittoria

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo, segnando un risultato importante nella sua carriera. Con questa vittoria, il giocatore ha portato a casa un montepremi che si aggira intorno a 1,2 milioni di euro. La finale ha visto Sinner sconfiggere un avversario di alto livello in tre set, ottenendo il suo primo titolo di questa categoria. La vittoria rappresenta un passo avanti nel circuito ATP.

Un giorno storico per Jannik Sinner. La vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo è, contemporaneamente, la prima della sua carriera in terra monegasca, la prima in un torneo Atp 1000 sulla terra rossa e contestualmente, gli consente di superare Carlos Alcaraz in classifica tornando il numero 1 del mondo. Alzare il trofeo, però, gli è valso anche un bel gruzzoletto di soldi messo a disposizione per il vincitore del torneo. Quanto ha guadagnato l’azzurro. Come stabilito dal torneo prima dell’inizio, al vincitore vanno poco più di 974mila euro mentre, per il finalista (Alcaraz), il guadagno è di poco superiore a 532mila euro. Siamo soltanto ad...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, quanto ha intascato Sinner con la vittoria Jannik Sinner non ha ranking ATP di doppio. Cosa succede in caso di vittoria a MontecarloJannik Sinner inizierà la propria stagione sulla terra battuta già domani, domenica 5 aprile 2026: l’azzurro, infatti, è iscritto al torneo di doppio... Leggi anche: Sinner e Alcaraz in finale ATP Montecarlo, chi vince è numero uno: quanto guadagna Montecarlo, Alcaraz ammette ciò che la presenza di Sinner vuol dire davvero