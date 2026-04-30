Quanti soldi ha già guadagnato Sinner a Madrid | gli assegni ancora in palio

Jannik Sinner si prepara a sfidare il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, che si disputerà venerdì 1° maggio alle 16. Dopo aver eliminato Rafael Jodar, considerato un avversario difficile, il tennista altoatesino ha già centrato un importante risultato nel torneo. Per quanto riguarda i premi in denaro, l’atleta ha già vinto una somma consistente, anche se gli assegni finali sono ancora in palio e dipenderanno dal risultato di questa partita.

Jannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver superato il temuto ostacolo generazionale Rafael Jodar, il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena venerdì 1° maggio (ore 16.00) per fronteggiare un avversario molto arcigno e che potrebbe creare parecchi grattacapi sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo e andare a caccia del quinto torneo di livello 1000 consecutivo. Il nostro portacolori, che in questa prima parte di stagione ha già dettato legge in tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo), affronterà il 21enne transalpino, numero 25 del ranking ATP e reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it

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