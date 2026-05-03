Dopo aver conquistato il suo quinto titolo consecutivo in un Masters 1000, il tennista numero uno al mondo ha parlato a fine partita. Ha spiegato di non pensare ai record e di sentire la mancanza di casa. Ha anche commentato che, mentre il suo avversario ha la famiglia accanto, lui ha perso momenti e tempo con i propri cari. Ha concluso affermando di sentirsi comunque fortunato per le esperienze vissute.

Quello che lascia Madrid col suo quinto Masters 1000 consecutivo nel borsone e il primo su questa terra d’altura è un Sinner romantico. Oggi qui è la festa della mamma, e quando arriva la domanda sulla sua di madre, Siglinde, Jannik riflette per alcuni secondi, poi prende l’onda emozionale e non scende più: “Io mi considero molto fortunato. Quando avevo 13 anni ho preso la scelta di lasciare casa e di andare ad allenarmi lontano. Accettare che tuo figlio se ne vada e cresca lontano da te è una cosa difficile per i genitori e specialmente per una madre. È stato duro per me ma è stato ancora più duro per i miei genitori, i genitori vogliono veder crescere i propri figli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Non penso ai record e mi manca casa. Alcaraz ha la famiglia al suo fianco, io invece..."

SINNER vs ALCARAZ, battaglia dei giganti #Tennis #ATP

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