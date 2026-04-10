Sinner | Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1 la classifica è secondaria

Durante un'intervista, il tennista italiano ha dichiarato di non concentrarsi sulla posizione in classifica o sulla possibilità di diventare numero uno, ritenendo che queste considerazioni siano secondarie. Ha anche commentato la strategia del suo avversario, affermando che la sua volontà di distanziarsi dalla corsa al primo posto fa parte del gioco e che entrambi i giocatori sono consapevoli delle rispettive situazioni.

(Adnkronos) – “Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po’ del gioco. Io credo che sia lui che io siamo consapevoli delle nostre situazioni. E basta. Non c’è tanto da dire. Io gioco questo torneo e non gioco settimana prossima. Lui non ha giocato Madrid l’anno scorso”. Jannik Sinner ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo contro Tomas Machac oggi, giovedì 9 aprile. “Non rincorro il numero 1, altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei tutto e di più. Questo torneo lo gioco solo perché è casa. E perché l’allenamento migliore è la partita. E’ buono avere un back subito sulla terra. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Sinner dietro Alcaraz in ranking Atp, Cobolli sale al numero 15Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì.

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