La stellina Fonseca gli dà del "robot", poi senti Zverev: "Con Sinner non basta nemmeno l’intelligenza artificiale". Gli avversari disegnano i contorni del superuomo oggi alla caccia dell’ennesimo record. Perché ha capito anche Jannik che ormai l’Italia assetata di gran tennis si è fatta la bocca buona sopratutto grazie alle sue vittorie. Un traguardo lo ha già tagliato, ed è quello del più giovane (24 anni e 260 giorni) ad aver raggiunto almeno la finale in tutte le prove dei masters 1000. Ma l’appuntamento di oggi a Madrid contro Zverev (non prima delle 17, diretta Sky), vale molto di più, oltre quello che sembrava solo un torneo giocato per blindare il numero 1 Atp.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner in formato robot. I record non finiscono mai. Zverev: "L’AI non basterà»

Alexander Zverev v Learner Tien Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

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