Sinner-Zverev Madrid aspetta il suo re | storia rivincita e un record mai visto

Nel torneo di Madrid, si prepara una sfida tra due tennisti di alto livello, con l’altoatesino che punta a conquistare il suo quarto titolo consecutivo nel 2026 e il quinto Masters 1000 di fila, un record ancora da stabilire nel circuito. La partita rappresenta anche una rivincita e un momento di grande attesa per gli appassionati di tennis, desiderosi di vedere se il giocatore riuscirà a confermarsi e a scrivere un nuovo capitolo nella storia degli eventi Masters 1000.

L’altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del quinto Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita nella storia del circuito. Zverev ci prova, ma negli ultimi 8 scontri diretti non ha vinto nemmeno un set. C’è una parola che torna spesso quando si parla di Jannik Sinner in questo inizio di 2026: inesorabile. Domenica 3 maggio, sul rosso della Caja Mágica di Madrid, l’altoatesino scende in campo per la finale del Masters 1000 contro il tedesco Alex Zverev, con il servizio non prima delle 17:00. In palio non c’è soltanto un trofeo: c’è una pagina di storia del tennis. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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Domani domenica 3 maggio h 17.00 finale Sinner / Zverev Forza Jannik - facebook.com facebook

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