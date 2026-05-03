Alle 17 si svolgerà la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Sacha Zverev. Con l’assenza di Carlos Alcaraz, che si è infortunato, la sfida si presenta senza il numero 1 e il numero 3 al mondo. In semifinale a Montecarlo, l’altoatesino aveva battuto Zverev con un netto 6-1 6-4, conquistando così la possibilità di giocare questa finale. La presenza di Alcaraz viene rimpianta in Spagna, dove molti speravano in un confronto con lui.

Oggi alle 17 si disputerà la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Sacha Zverev. Con Carlos Alcaraz ko, il numero 1 e numero 3 al mondo si affrontano dopo la semifinale a Montecarlo in cui a spuntarla era stato l’altoatesino, dominando il match 6-1 6-4. Ma nella capitale spagnola Sinner cerca un altro record da mettere in tasca. L’impresa non è mai riuscita a nessuno, ovvero conquistare Masters 1000 consecutivi, superando Rafael Nadal e Djokovic, fermatisi a quattro. Sinner a caccia di un altro record. E così, il numero uno al mondo può scrivere un altro pezzo di storia del tennis. Intanto, Mundo Deportivo piange l’assenza di...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha meritato la finale a Madrid, ma in Spagna rimpiangono l’assenza di Alcaraz per una rivincita

Notizie correlate

Cosa ha detto Alcaraz a Sinner a fine partita? L’ammissione e l’avviso di rivincitaChe Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz siano amici al di fuori del campo da tennis è risaputo, che ci siano stima e rispetto reciproco è...

Alcaraz non c’è a Madrid, ma Sinner lo immagina come rivale: “Penso sempre alla finale con Carlos”Jannik Sinner gioca anche il torneo di Madrid, è favoritissimo considerando anche l'assenza di Alcaraz.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sinner: Monte-Carlo mi ha dato tanta fiducia; Sinner rende merito a Jodar: Mi ha spinto al limite: giocatore straordinario; Sinner: Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite; Sinner in finale Madrid, blinda numero 1 del ranking e aggiorna record.

Sinner rende merito a Jodar: Mi ha spinto al limite: giocatore straordinarioJannik Sinner ha sconfitto Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6(0) e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del ... oasport.it

Ferrer incensa Jodar: Sinner ha dovuto dare il massimo per batterloA soli 19 anni, Rafa ha già dimostrato di poter esprimere un tennis di altissimo livello e i complimenti di Jannik a Madrid non sono stati casuali Rafael Jodar è stato sconfitto da Jannik Sinner nei q ... tennisitaliano.it

Corriere della Sera. . Con la finale di Madrid Jannik Sinner è diventato il quarto giocatore della storia (e il più giovane) ad avere raggiunto tutte le finali nei tornei Masters 1000. Il numero uno del mondo non si ferma da febbraio: dal 7 marzo ha vinto tutto (trann - facebook.com facebook

#Sinner- #Zverev, finale Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com