Alcaraz non c'è a Madrid ma Sinner lo immagina come rivale | Penso sempre alla finale con Carlos

Jannik Sinner partecipa al torneo di Madrid, dove si presenta come uno dei principali candidati alla vittoria, visto che l’assenza di Alcaraz riduce la concorrenza. L’italiano ha già espresso di pensare spesso alla finale contro il tennista spagnolo, che però non sarà presente in questa edizione. La sua presenza e il suo ruolo di favorito sono al centro delle attenzioni nel torneo in corso.

Jannik Sinner gioca anche il torneo di Madrid, è favoritissimo considerando anche l'assenza di Alcaraz. In conferenza stampa parlando del suo percorso ha citato comunque il tennista spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner For The Title! | Rolex Monte Carlo Masters 2026 Notizie correlate Carlos Alcaraz e l’impulsività: “A volte dico cose che non penso. Poi mi rendo conto della gravità”Carlos Alcaraz parla dello sfogo in campo a Miami e racconta cosa gli accade nei momenti più complessi: "Soltanto dopo mi rendo conto della gravità... Djokovic racconta la sfida a golf con Alcaraz a Indian Wells: “Penso: ma che sta succedendo qui?”Le parole di Djokovic spiegano bene qual è stata la sorpresa nel constatare la bravura di dello spagnolo sul green a Indian Wells. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È ufficiale, Alcaraz salta Madrid: Mi fa male non giocare a casa mia; Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid, per Sinner numero 1 si spalanca un'autostrada nel ranking; L'annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. Mi fa molto male. Sinner giocherà Roma da numero 1. Alcaraz non c’è a Madrid, ma Sinner lo immagina sempre come avversario: Penso alla finale con CarlosJannik Sinner è la stella assoluta al torneo di Madrid. Il numero 1 della classifica ATP, vista anche l'assenza di Alcaraz, è il favoritissimo del quarto 1000 stagionale. L'occasione di incrementare ... fanpage.it Non è così facile, mai bene a Madrid: Alcaraz non c’è, ma Sinner frena l’entusiasmoIl campione azzurro prepara l'esordio: Sono bravo a non ascoltare nessuno, solo io e il mio team sappiamo quanto lavoro c'è dietro ... tuttosport.com “Non è così facile, mai bene a Madrid”: #Alcaraz non c’è, ma #Sinner frena l’entusiasmo x.com Ai "Laureus World Sports Awards 2026", gli Oscar dello sport che si sono tenuti per il terzo anno consecutivo a Madrid, Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner - facebook.com facebook