Al termine della partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due hanno avuto un breve scambio di parole sul campo. Alcaraz ha ammesso che la sfida è stata difficile e ha avvisato Sinner di aspettarsi un ritorno in future occasioni. La presenza di rispetto e di amicizia tra i due giocatori si nota anche nelle loro dichiarazioni pubbliche, che evidenziano un rapporto di stima reciproca.

Che Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz siano amici al di fuori del campo da tennis è risaputo, che ci siano stima e rispetto reciproco è sotto gli occhi di tutti. Quanto accaduto al termine della finale di Montecarlo offre un ulteriore capitolo del loro dualismo gentile. Il riferimento non è a quanto detto nel corso della cerimonia di premiazione, ma allo scambio di battute breve ma significativo avvenuto a rete in occasione dell’ abbraccio tra i due al termine del match, intercettato dai microfoni posti in campo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è rivolto a Sinner ed ha constatato: “ Cemento, erba, terra rossa: mi hai sconfitto dappertutto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa ha detto Alcaraz a Sinner a fine partita? L’ammissione e l’avviso di rivincita

Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic. L’unica cosa che ha perso è la partita (hai detto cotica)Debacle per chi riduce lo sport ai numeri perché incapace di cogliere il fenomeno nella sua portata.

Alcaraz ha studiato Sinner: “Ho guardato i video, so cosa ha migliorato. Non c’è un favorito”La finale più attesa, come del resto accade quando entrambi sono ai nastri di partenza di un torneo: sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz a sfidare Jannik...

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner - FINAL - BEST HIGHLIGHTS | 2025 Six Kings Slam @Netflix