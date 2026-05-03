Nella finale di un torneo importante, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in soli 58 minuti, conquistando la vittoria. Dopo il match, il giocatore italiano ha esultato dicendo che stanno facendo cose incredibili e ha commentato che Zverev non ha mostrato il suo miglior tennis. Ha anche fatto una promessa rivolta ai tifosi, senza specificare i dettagli.

A Jannik Sinner sono bastati appena 58 minuti per sconfiggere Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid: sulla terra rossa della capitale spagnola è andata in scena una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dal numero 1 del mondo, che ha travolto il numero 3 del ranking ATP con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Tutto estremamente facile per il fuoriclasse altoatesino, che ha inflitto una nuova lezione di tennis al quotato tedesco e ha così potuto fare festa per la prima volta in questa località. Il 24enne ha scritto un record memorabile: è diventato il primo giocatore della storia ad alzare al cielo cinque trofei consecutivi di livello 1000, superando grandi leggende del passato ed entrando definitivamente nel mito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner esulta: “Stiamo facendo cose incredibili, Zverev non ha giocato il suo tennis”. E fa una promessa…

Jannik Sinner vs Alexander Zverev Nitto ATP Finals 2025 Clash!

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