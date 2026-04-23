Un ex campione ha commentato le prestazioni di due giovani tennisti, sottolineando come uno mostri grande umiltà e faccia cose sorprendenti, mentre l'altro venga descritto come un artista. Ha inoltre osservato che, quando uno dei due gioca in modo molto intenso, l'altro tende a rallentare, notando che attualmente lo spagnolo sta attraversando alcune difficoltà e che il suo team deve dimostrare di essere all'altezza.

Competenza, preparazione, carisma. Parlare di tennis con Boris Becker è veramente uno dei piaceri della vita. Il tedesco ama lo sport che l’ha reso famoso nel mondo, lo segue e lo racconta con passione. E il fatto di avere il numero 1 col nostro stesso passaporto ovviamente ci offre un’iniezione di entusiasmo patriottico. Come giudica il momento di Jannik Sinner? “Direi che quello attuale è il miglior Sinner che abbiamo visto fin qui. Vincere il ‘Sunshine Double’ è qualcosa di straordinario, a livello di difficoltà per me vale la vittoria in uno Slam: West Coast, East Coast, cambio di orario, 4 settimane di impegno. E poi andare a Montecarlo e vincere il torneo perdendo un solo set.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Becker: "Sinner? Fa cose incredibili e la sua forza è l'umiltà. Alcaraz è un artista"

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