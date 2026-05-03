Durante la finale del Masters 1000 di Madrid, Zverev ha riconosciuto pubblicamente la superiorità di Sinner, affermando che al momento è il giocatore più forte al mondo. Dopo aver subito una sconfitta netta con il punteggio di 6-1 6-2, il tennista tedesco ha rivolto le sue congratulazioni al rivale, sottolineando la sua posizione di vertice nel circuito attuale. La partita ha visto il giovane italiano dominare l'incontro sin dall'inizio.

"Congratulazioni Jannik, sei di gran lunga il giocatore migliore del mondo in questo momento". Queste le parole di Zverev dopo la pesante sconfitta per 6-1 6-2 rimediata contro Sinner nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il pubblico rimane in silenzio, forse pensando a Carlos Alcaraz, costretto ad abbandonare il torneo per via di un infortunio al polso. Il tedesco ha poi proseguito scherzando con il team di Jannik: "State facendo un ottimo lavoro, magari se volete prendervi una pausa per l'Open di Parigi.".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sinner è di gran lunga il più forte al mondo": le parole di Zverev gelano Madrid

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