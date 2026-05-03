Sinner dove vedere la finale con Zverev | orario quote e precedenti della sfida di oggi a Madrid

Jannik Sinner ha superato il francese Arthur Fils in un'ora e 26 minuti, vincendo con i punteggi di 6-2, 6-4, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Madrid. La sua prossima sfida sarà contro il tedesco Zverev. La partita finale si giocherà oggi, con orario e quote ancora da definire. I precedenti tra i due giocatori non sono stati ancora disputati.

Jannik Sinner, dopo aver travolto il francese Arthur Fils in appena un'ora e 26 minuti con un secco 6-2, 6-4, ha staccato il pass per la finale del Masters 1000 di Madrid, la quarta finale di un 1000 consecutiva in questo 2026. L'altoatesino sfiderà il tedesco Alexander Zverev. Sarà la sua prima finale in carriera sulla terra rossa madrilena, con la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo prestigioso prima degli Internazionali d'Italia e del Roland-Garros. Jannik è diventato il più giovane di sempre a disputare le finali di tutti i Masters 1000.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, dove vedere la finale con Zverev: orario, quote e precedenti della sfida di oggi a Madrid Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights Notizie correlate Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid – in diretta tv e streaming – oggi, domenica 3 maggio... Sinner contro Zverev, la finale del Masters 1000 di Madrid 2026: orario e dove vedere la finale in tvMadrid, 2 maggio 2026 - A Jannik Sinner manca solo l'ultimo passo per completare l'opera a Madrid e diventare il primo giocatore in grado di vincere... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla; Jannik Sinner - Alexander Zverev in finale al Madrid Open 2026: quando è la partita, orario e dove vedere in diretta · Tennis ATP; Sinner-Fils all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un'impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere. Sinner Zverev dove vedere in tv in chiaro la finale di MadridDove vedere Sinner Zverev ATP 1000 Madrid in tv Jannik Sinner va a caccia di un altro successo all’ATP di Madrid per mettere un ... televisionando.it Sinner-Zverev oggi finale a Madrid: orario e dove vedere la diretta. Jannik a caccia del quinto Masters 1000 consecutivoMadrid può diventare un altro tassello della stagione perfetta di Sinner. E forse, l’ennesimo record destinato a cambiare la storia del tennis italiano e mondiale ... firstonline.info Corriere della Sera. . Con la finale di Madrid Jannik Sinner è diventato il quarto giocatore della storia (e il più giovane) ad avere raggiunto tutte le finali nei tornei Masters 1000. Il numero uno del mondo non si ferma da febbraio: dal 7 marzo ha vinto tutto (trann - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev, finale Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com