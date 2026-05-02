A Madrid, il 2 maggio 2026, si svolge la finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sinner si presenta con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo consecutivo in questa categoria, un risultato senza precedenti nella storia del torneo. La partita si terrà nel capoluogo spagnolo e sarà trasmessa in diretta televisiva, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Madrid, 2 maggio 2026 - A Jannik Sinner manca solo l'ultimo passo per completare l'opera a Madrid e diventare il primo giocatore in grado di vincere cinque Masters 1000 consecutivi. A separare l'azzurro da questo storico traguardo è rimasto Alexander Zverev, che in semifinale ha avuto la meglio del belga Alexander Blockx per 6-2, 7-5, mentre nei quarti il numero 2 del seeding aveva superato Flavio Cobolli per 6-1, 6-4. Nessun problema neppure per Sinner nello scorso match, in occasione del quale ha mandato ko il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4. Dovesse riuscire a imporsi nell'atto conclusivo sulla terra rossa spagnola, il classe 2001 salirebbe a quota 14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner contro Zverev, la finale del Masters 1000 di Madrid 2026: orario e dove vedere la finale in tv

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