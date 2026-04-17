Domani, il tennista italiano dovrebbe arrivare a Madrid per partecipare al torneo Masters 1000 in programma dal 20 aprile al 3 maggio. La presenza di Sinner nel torneo rappresenta un passo importante nella sua stagione, con l’obiettivo di migliorare i suoi risultati e di stabilire nuovi record nel circuito. L’atleta si prepara così a affrontare una delle competizioni più prestigiose del calendario tennistico.

Jannik Sinner domani dovrebbe arrivare a Madrid, dove si gioca il prossimo torneo Masters 1000 (dal 20 aprile al 3 maggio). L’azzurro, n°1 del mondo, che figura nella entry list del Mutua Open 2026, secondo i media non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua partecipazione. L’altoatesino ha vinto gli ultimi quattro Masters 1000 ( Parigi, Indian Wells, Miami e Monte Carlo), arriva da mesi molto intensi e a maggio sarà atteso al Foro Italico e al Roland Garros, due grandi obiettivi della sua stagione. Molti dunque si stanno interrogando se Jannik deciderà di rinunciare alla competizione della capitale spagnola e preservarsi in vista di Roma e Parigi o se, invece, vorrà andare a caccia di ulteriori record e punti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner all’Atp Madrid 2026, l’azzurro a caccia di un record incredibile

Notizie correlate

LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del Sunshine Double!Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21.

Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin 6-3 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break che può chiudere la partita

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sinner domani a Madrid, caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Madrid Open 2026: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Sinner e il dilemma Madrid: lo stimolo per esserci può arrivare da un record mai riuscito; Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul ranking.

Sinner all’Atp Madrid 2026, l’azzurro a caccia di un record incredibileJannik Sinner domani dovrebbe arrivare a Madrid, dove si gioca il prossimo torneo Masters 1000 (dal 20 aprile al 3 maggio). L'azzurro, n°1 del mondo, che ... lapresse.it

Sinner-Alcaraz, la corsa al n.1 si sposta a Madrid: terreno vergine per i punti e scenario per i distacchiDopo il ritiro dello spagnolo Carlos Alcaraz dall'ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 4 ... oasport.it

The full entry list for the Masters 1000 in Madrid, ft. Alcaraz, Sinner & Djokovic #ATP #Tennis facebook

Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul ranking - x.com