LIVE Sinner-Zverev 6-1 6-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!

Nel torneo di Madrid, il primo giocatore del mondo ha affrontato il tedesco in un match che si è concluso con un punteggio di 6-1, 6-2. Durante l'incontro, il tennista numero uno ha dominato il campo e ha stabilito un record importante nella sua carriera. Dopo la partita, il vincitore ha commentato la sua soddisfazione per il livello di gioco raggiunto, sottolineando il valore del titolo conquistato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 “ Oggi Zverev non ha giocato il suo miglior tennis, io sono soddisfatto del mio livello, è un titolo che vuol dire tanto per me. C’è dietro molto lavoro e tanto impegno ogni giorno. Sono molto contento di continuare a credere in me stesso, mettendo la giusta disciplina in ogni allenamento. Ho un grande team alle mie spalle “, le prime parole di Sinner. 18.12 Sinner ha vinto il suo nono Masters 1000 in carriera. Soprattutto ne ha vinto 8 su 9: solo Djokovic ha fatto meglio. Alla collezione manca solo il prossimo torneo: Roma. 18.11 Incredibile Jannik Sinner. Ha letteralmente distrutto Zverev per 6-1, 6-2 in appena 57 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

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