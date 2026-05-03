Sinner da record Mai successo prima | da non crederci

Jannik Sinner sta vivendo una stagione senza precedenti nella sua carriera, con risultati che hanno sorpreso molti addetti ai lavori. La sua presenza in campo e le prestazioni offerte stanno lasciando il segno e fanno parlare di sé in modo sempre più insistente. La sua evoluzione è sotto gli occhi di tutti, e i numeri raccolti finora sono senza precedenti nel suo percorso sportivo.

Non ci sono quasi più parole per raccontare la stagione di Jannik Sinner, sempre più padrone del circuito. Il numero 1 del mondo ha conquistato anche il Mutua Madrid Open 2026, battendo in finale Alexander Zverev con un risultato senza appello: 6-1 6-2. Una prova dominante, costruita con lucidità, servizio, profondità e una qualità di gioco che ha lasciato pochissimo spazio al tedesco, apparso lontano dal livello necessario per impensierire l’azzurro. Per Sinner si tratta del quarto Masters 1000 vinto su quattro in questa stagione, dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo. Se si considera anche il Rolex Paris Masters 2025, la striscia sale addirittura a cinque successi consecutivi in questa categoria.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Terlahir kembali sebagai sepotong sampah, aku memukau keindahan-keindahan yang ada.#cdrama#emosi Notizie correlate “È record!”. Olimpiadi, tutte le medaglie conquistate dall’Italia: mai successo primaPrima di Milano Cortina 2026, le ultime Olimpiadi invernali ospitate in Italia erano state Torino 2006. Cambiaso nella storia di Inter Juve, non era mai successo prima: il particolare record del giocatore bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Champions da record in tv, ma Sinner attira di più; Dall'en plein di finali 1000 a 24 anni alle 350 vittorie ATP: i folli numeri di Sinner; Sinner, ma quanto sei forte? Jannik colleziona altri record, tutti i numeri clamorosi del campione azzurro; Sinner, quanto ha guadagnato dall'inizio del 2026? I montepremi milionari vinti da Jannik soli sei tornei. Tennis: Sinner da record vince a Madrid, battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'oraE' il primo della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. L'azzurro: 'Dietro al record molta dedizione, ora Roma e Parigi'. Sui social le lodi di Meloni: 'Sinner scrive di nuovo la storia, altra pagi ... ansa.it Sinner da record dopo il titolo a Madrid: i traguardi raggiunti da Jannik con la vittoria su ZverevConquistando il 28° titolo in carriera, il numero uno del mondo è diventato il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 di fila ... corrieredellosport.it Da Parigi a Madrid, Sinner è il primo della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Il N.1 del mondo meglio di Nadal facebook Sinner da record, vince anche Madrid ed è il quinto Masters di fila. In finale batte Zverev 6-1 6-2 in meno di un'ora #ANSA x.com