Cambiaso nella storia di Inter Juve non era mai successo prima | il particolare record del giocatore bianconero
Cambiaso ha scritto una pagina unica nella storia di Inter-Juve, segnando un gol e poi autogol nel medesimo match. La sua azione si è verificata durante il Derby d’Italia, creando un record che nessuno aveva mai registrato prima. Un episodio che ha attirato l’attenzione di tifosi e media, rendendo quella partita particolarmente memorabile.
Cambiaso è entrato nella storia di Inter Juve: è il primo ad aver realizzato un gol e un autogol nel Derby d’Italia. Un record non proprio invidiabile. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus non smette mai di regalare statistiche bizzarre e primati storici, ma quanto accaduto a San Siro nell’ultimo scontro diretto ha dell’incredibile. Il protagonista assoluto della serata, nel bene e nel male, è stato l’esterno bianconero Andrea Cambiaso, capace di vivere una partita dalle emozioni diametralmente opposte nel giro di dieci minuti. La sua prestazione è entrata di diritto negli annali del calcio italiano, fissando un record che nessuno, in decenni di sfide, era mai riuscito a stabilire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cagliari Juve segna un nuovo record negativo per la Vecchia Signora: non era mai successo in Serie A! Il dato da incubo dall’Unipol Domus
La partita tra Cagliari e Juventus ha segnato un nuovo record negativo per la Vecchia Signora in Serie A: un dato senza precedenti all’Unipol Domus.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Opta Paolo - Gol e autogol in Inter-Juventus: Cambiaso primo nella storiaCambiaso è l'autore dell'autogol per l'1-0 Inter e, al contempo, colui che ha pareggiato a favore della Juventus. Secondo quanto riportato dal sito Opta Paolo Andrea ... tuttojuve.com
Inter-Juve 1-1 | Autogol Cambiaso e poi pareggia! Di Gre HORROR | OneFootballMINUTO 17 - L'Inter manovra un'azione da sinistra a destra, Luis Henrique crossa verso l'area e Cambiaso devia il pallone. Di Gregorio è già a terra e nonostante il pallone sia piuttosto lento, non ... onefootball.com
#Spalletti è perfettamente in clima #InterJuve #Inter #Juventus #Juve x.com
Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook