Cambiaso nella storia di Inter Juve non era mai successo prima | il particolare record del giocatore bianconero

Cambiaso ha scritto una pagina unica nella storia di Inter-Juve, segnando un gol e poi autogol nel medesimo match. La sua azione si è verificata durante il Derby d’Italia, creando un record che nessuno aveva mai registrato prima. Un episodio che ha attirato l’attenzione di tifosi e media, rendendo quella partita particolarmente memorabile.

Cambiaso è entrato nella storia di Inter Juve: è il primo ad aver realizzato un gol e un autogol nel Derby d’Italia. Un record non proprio invidiabile. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus non smette mai di regalare statistiche bizzarre e primati storici, ma quanto accaduto a San Siro nell’ultimo scontro diretto ha dell’incredibile. Il protagonista assoluto della serata, nel bene e nel male, è stato l’esterno bianconero Andrea Cambiaso, capace di vivere una partita dalle emozioni diametralmente opposte nel giro di dieci minuti. La sua prestazione è entrata di diritto negli annali del calcio italiano, fissando un record che nessuno, in decenni di sfide, era mai riuscito a stabilire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

