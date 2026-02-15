È record! Olimpiadi tutte le medaglie conquistate dall’Italia | mai successo prima

L’Italia ha ottenuto un risultato storico alle Olimpiadi, conquistando tutte le medaglie in palio, un’impresa mai riuscita prima. Questa volta, gli atleti italiani hanno portato a casa più medaglie rispetto alle edizioni precedenti, superando ogni aspettativa. La vittoria arriva in anticipo rispetto ai Giochi di Milano Cortina 2026, ricordando che l’ultima Olimpiade invernale svolta nel nostro Paese risale a Torino 2006.

Prima di Milano Cortina 2026, le ultime Olimpiadi invernali ospitate in Italia erano state Torino 2006. La delegazione azzurra contava 179 atleti (106 uomini, 73 donne) e chiuse nona nel medagliere con 5 ori e 6 bronzi. I Giochi si salutarono con il trionfo di Giorgio Di Centa nella 50 km di fondo, dopo l’oro nella staffetta 4×10 con Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer e Zorzi. A Torino brillò anche il pattinaggio di velocità: oro per Enrico Fabris nei 1500 e per Anesi-Donagrandi-Fabris-Sanfratello nell’inseguimento a squadre. Nel gelo delle piste si impose pure l’eterno Armin Zöggeler, portabandiera e simbolo dello slittino, mentre Arianna Fontana mise al collo la sua prima medaglia olimpica: bronzo nella staffetta femminile di short track.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi l’Italia torna a sorridere alle Olimpiadi: in una giornata piena di emozioni, i nostri atleti portano a casa tre medaglie, tra cui un bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile.

L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

olimpiadi invernali 2026ben 5 Medaglie Olimpiche vinte oggi dal team Italia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.