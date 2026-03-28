Un tennista ha vinto una partita contro Zverev in un torneo ATP 1000, proseguendo la sua serie di successi in questa categoria. In finale a Miami, ha affrontato e battuto anche Lehecka, confermando la sua continuità nel circuito. La vittoria si aggiunge alle precedenti contro Zverev, rafforzando il suo record nei tornei di questa classifica.

Un’altra prova di grande solidità e un’altra vittoria contro Zverev per allungare il suo record nell’Atp 1000. Jannik Sinner è in finale a Miami e adesso il Sunshine Double è davvero vicino. Sinner allunga a 32 il suo record di set vinti consecutivamente, gioca con grande intelligenza e sfrutta soprattutto il servizio che nei momenti di difficoltà gli viene in aiuto. Zverev gioca una grande partita, ma non è abbastanza per battere il numero due al mondo, il tedesco spara bordate da fondo campo e negli scambi molto spesso ha la meglio, ma poi Sinner rimette tutto a posto col servizio, stavolta davvero micidiale. A caccia di record Vincere Miami dopo Indian Wells ma anche battere il record di riuscirci senza perdere neanche un set. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Super Sinner, battuto anche Zverev In finale a Miami con Lehecka

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