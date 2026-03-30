Dopo il torneo di Miami, il Ranking Atp mostra un avvicinamento tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che attualmente occupa la prima posizione. Sinner si sta avvicinando a Alcaraz, che mantiene il primato, ma il giocatore italiano continua a guadagnare punti e posizioni nella classifica mondiale. La differenza tra i due si riduce, lasciando prevedere un possibile sorpasso in futuro.

Jannik Sinner continua il suo avvicinamento alla posizione di numero 1 del Ranking Atp al momento ancora in mano al suo amico-rivale Carlos Alcaraz. L’altoatesino, numero 2 al mondo, è in gran forma ed è reduce dal successo al torneo Atp Miami 2026 che gli ha consentito di completare il Sunshine Double (Indian Wells-Miami) senza perdere un set: un’impresa senza precedenti. L’azzurro è l’ottavo a farcela (l’ultimo è stato Novak Djokovic capace di farla ben 4 volte, ndr), ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. Adesso il suo distacco dallo spagnolo è di 1.190 e il sorpasso potrebbe avvenire già dopo il prossimo torneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Ranking Atp dopo Miami, Sinner sempre più vicino ad Alcaraz: quando il possibile sorpasso

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