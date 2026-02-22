Ranking | dopo Doha Alcaraz sempre più numero 1 Ora Sinner deve aspettare la terra rossa

Alcaraz ha vinto l’ATP 500 di Doha, consolidando la sua posizione di numero uno del mondo. La sua vittoria gli permette di mantenere un vantaggio di 3200 punti su Sinner, che ora dovrà aspettare la stagione sulla terra rossa per tentare di recuperare. La distanza tra i due giocatori resta significativa e il sorpasso appare improbabile prima di Montecarlo e Barcellona, dove entrambi torneranno in campo.

Con la vittoria a Doha Carlos Alcaraz allunga in classifica guadagnando 350 punti sul suo rivale Jannik Sinner. Ora il divario tra i due è di 3200 punti, un distacco importante che permette allo spagnolo di arrivare con relativa calma ai primi 1000 della stagione, sul cemento americano di Indian Wells e Miami. Alcaraz infatti adesso è sicuro di mantenere il primato fino alla stagione sulla terra. Non solo: il murciano è certo quantomeno di eguagliare le 66 settimane di Sinner in testa alla classifica mondiale. Alcaraz con la vittoria dell’Atp 500 di Doha è salito a 13550, guadagnando in totale 400 punti rispetto al 2025 (dove era stato eliminato ai quarti di finale da Lehecka), contro i 10350 di Jannik Sinner, che non aveva niente da difendere rispetto allo scorso anno, visto che era fermo per la sospensione per il caso Clostebol concordata con la Wada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

