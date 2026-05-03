Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid, superando in finale il tennista tedesco con un punteggio di 6-1, 6-2. Con questa vittoria, l’italiano ha conquistato un altro titolo Masters 1000 nel 2026, un anno che finora lo ha visto protagonista, esclusa la parentesi agli Australian Open. La sua posizione in classifica ATP è migliorata grazie a questa vittoria.

Jannik Sinner vince anche a Madrid battendo in finale Zverev per 6-1, 6-2 e conquistando un altro Masters 1000 in questo 2026 che sta sorridendo al tennista italiano, fatta eccezione per gli Australian Open. Sinner vola in classifica ATP (Ansa Foto) – calciomercato.it Partita senza storia quella della finale di Madrid con il tedesco che non è sembrato al meglio contro il tennista azzurro. Il successo di Sinner ha permesso a Jannik di aumentare il distacco su Alcaraz secondo in classifica con lo spagnolo che si trova a più di 1000 punti di distacco. Il successo odierno ha portato Sinner a 14350 punti in classifica ATP, mentre Alcaraz è fermo a 12960.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sinner campione anche a Madrid, ora vola in classifica ATP

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