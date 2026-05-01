Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale dell'ATP di Madrid battendo il francese Fils con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita si è svolta senza particolari difficoltà per il giocatore italiano, che ha dominato l'incontro grazie a un gioco solido e preciso. Con questa vittoria, Sinner si prepara a sfidare il suo prossimo avversario nel match decisivo del torneo.

Il numero uno al mondo batte 6-2 6-4 il francese Fils.. L’occasione era troppo ghiotta per farsela sfuggire ed il Sinner di questo periodo è in versione monster. L’atleta altoatesino passeggia sul povero malcapitato francese e raggiunge per la prima volta la finale a Madrid. Continua ad inanellare record su record, quarta finale 1000 raggiunta su quattro tornei 1000 disputati quest’anno. La partita non ha storia. Sinner inizia subito bene e Fils, dopo aver salvato il servizio nel primo turno di battuta, è costretto ad arrendersi nei successivi turni di servizio ed in poco tempo Sinner sale 5-1. Il settimo gioco è un pò più combattuto con Fils che è costretto a fare i miracoli per portare a casa un quindici ed alla fine riesce a mantenere il servizio e sale 5-2.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Atp Madrid: Sinner strappazza Fils e vola in finale

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