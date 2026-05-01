Nella semifinale dell’ATP di Madrid, Jannik Sinner ha battuto in due set il suo avversario, qualificandosi per la finale. La partita si è conclusa con una vittoria netta, confermando il buon momento del tennista italiano sulla terra battuta. Sinner si prepara così a disputare l’ultimo atto del torneo, in una fase che ha già regalato diverse emozioni in questa stagione.

Il trionfo di Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid rappresenta un nuovo capitolo di una stagione che definire leggendaria appare ormai riduttivo. Il tennista altoatesino ha letteralmente dominato la semifinale contro il francese Arthur Fils, confermando una superiorità tecnica e mentale che lo pone attualmente su un piano differente rispetto a tutto il resto del circuito Atp. Con il punteggio finale di 6-2, 6-4, ottenuto in appena un’ora e ventisei minuti di gioco, l’azzurro non ha solo strappato il pass per l’ultimo atto del torneo spagnolo, ma ha anche riscritto i libri dei record diventando il più giovane tennista della storia capace di raggiungere la finale in tutti i nove tornei Masters 1000 del calendario.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Atp Madrid, Sinner batte Fils 2-0 e vola in finale: prestazione da vero campione

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