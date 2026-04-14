Nella puntata più recente del podcast “La telefonata”, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta hanno discusso della finale di Montecarlo. Bertolucci ha affermato che Sinner ha avuto un impatto psicologico molto forte su Alcaraz, mentre Panatta ha dichiarato che Jannik Sinner si trova in una condizione superiore a quella di Djokovic. Le loro analisi si sono concentrate sugli aspetti tecnici e mentali delle partite appena concluse.

Nell’ultima puntata del podcast “La telefonata” Paolo Bertolucci e Adriano Panatta hanno analizzato l’esito della finale di Montecarlo. Bertolucci ha voluto mettere in evidenza la capacità di Sinner di gestire con estrema personalità i momenti importanti delle partite: “ Carlos?Alcaraz sentiva che mentalmente Jannik Sinner lo stava distruggendo, mentre l’azzurro era bello rilassato in qualsiasi fase: sembrava seduto sul divano a guardare la partita ”. È stato proprio questo uno dei fattori a fare la differenza nel match vinto contro Alcaraz nel Principato; il match che gli ha permesso di conquistare il primo grande titolo sulla terra battuta e di ritornare sulla vetta del ranking.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bertolucci: “Sinner ha distrutto mentalmente Alcaraz”. Panatta: “Jannik meglio di Djokovic”

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