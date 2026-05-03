Sinistri stradali | tavolo tecnico tra imprese e magistratura a La Spezia

A La Spezia si è tenuto un tavolo tecnico tra rappresentanti delle imprese e della magistratura per discutere dei sinistri stradali e delle nuove tecnologie come la scatola nera. Durante l'incontro sono stati affrontati anche i possibili effetti delle registrazioni sul lavoro dei giudici nelle cause legate agli incidenti. Inoltre, sono stati analizzati i rischi per le carrozzerie in relazione alla cessione del credito e alle implicazioni legali che ne derivano.

? Cosa scoprirai Come influisce la scatola nera sulla decisione del giudice?. Quali rischi corre la carrozzeria con la cessione del credito?. Come si calcola il danno non patrimoniale dopo un incidente?. Perché le nuove norme minacciano la stabilità delle officine locali?.? In Breve Partecipano Pino Pace, Gabriele Romano, Pier Manlio Giaquinto, Paolo Pietrini, Sara Filippetti e Giulia Ciampi.. L'incontro si terrà giovedì 7 maggio 2026 presso il Salone Marino Banci di La Spezia.. Analisi tecnica su cessione credito, valutazione danni e valore probatorio delle scatole nere.. Gestione corretta dei risarcimenti garantisce la stabilità economica delle carrozzerie locali spezzine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinistri stradali: tavolo tecnico tra imprese e magistratura a La Spezia Notizie correlate Sinistri stradali: arriva il modulo digitale, tempi dimezzatiDall’8 aprile 2026, le compagnie assicurative sono obbligate a fornire ai propri clienti un software per la compilazione digitale della constatazione... Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno mortiGli incidenti stradali a Napoli sono diminuiti nel 2025 rispetto all’anno precedente. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidenti stradali, Sinistra Italiana: Intensificare il trasporto pubblico per salvaguardare i nostri giovani · CosenzaChannel.it; Si schianta contro un’auto sulla Regina. Morto l’uomo alla guida della moto; Autotrasportatori siciliani: C’è l’accordo con il Ministero dei trasporti, fermo revocato. Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri ed eventi mortaliNella città di Napoli gli incidenti stradali per effetto della legge 177 del 2024 ma anche per tutto ciò che si sta facendo sono calati del 12 per cento (il dato di raffronto è del 2025 rispetto al ... ansa.it Oltre 600 giovani feriti in incidenti stradali a Genova nel 2024, +13% in un anno. Lo rilevano le ultime statistiche ACI-Istat sul tasso di sinistri #ANSA - facebook.com facebook