Sinistri stradali | arriva il modulo digitale tempi dimezzati

A partire dall’8 aprile 2026, le compagnie assicurative saranno tenute a mettere a disposizione dei clienti un software per compilare online la constatazione amichevole in caso di incidente stradale. Questa novità mira a semplificare e velocizzare il processo di gestione delle pratiche assicurative, riducendo i tempi di attesa e le procedure cartacee. La misura riguarda tutte le compagnie operanti nel settore e si applica ai sinistri stradali di lieve entità.

Dall’8 aprile 2026, le compagnie assicurative sono obbligate a fornire ai propri clienti un software per la compilazione digitale della constatazione amichevole (Cai) in caso di incidente stradale. Questa evoluzione normativa, definita dal regolamento Ivass n. 562025, punta a snellire la gestione dei sinistri e a ridurre drasticamente gli errori che oggi rallentano le pratiche. L’introduzione del modulo telematico mira a risolvere un problema strutturale: l’inefficienza nella raccolta delle informazioni iniziali. Secondo i dati, infatti, solo il 73,2% dei sinistri viene liquidato entro dodici mesi dalla denuncia, a causa di dati incompleti o non veritieri raccolti sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinistri stradali: arriva il modulo digitale, tempi dimezzati Leggi anche: Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno mortiGli incidenti stradali a Napoli sono diminuiti nel 2025 rispetto all’anno precedente. Temi più discussi: Due sinistri stradali in via Torino nel pomeriggio di ieri, i rilievi della Polizia locale di Cesena; Parte la digitalizzazione dei sinistri stradali: le compagnie assicurative devono offrire il modulo online; Incidenti stradali, il modulo Cai digitale diventa obbligatorio per le assicurazioni: come funziona; Sinistri stradali, l’invasione di corsia non esclude il concorso di colpa. Decolla il drone che arriva prima dei soccorsi: così Vista vede l’incidente dall’altoUn angelo custode tecnologico che aiuta i soccorritori dopo un incidente stradale: è il drone Vista, sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dal Dipartimento di Informatica dell’Università d ... quattroruote.it Il paradosso della sicurezza stradale: al Sud meno sinistri ma impatti più graviSecondo le stime preliminari di Istat, nel semestre gennaio - giugno 2025 sono stati registrati 82.344 incidenti stradali, 111.090 feriti e 1.310 vittime. Rispetto allo stesso periodo dell’anno ... avvenire.it INCIDENTI STRADALI SULLA SS107 E SULLA SS18: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI Pasquetta segnata da più sinistri in Calabria: tragedia sulla Silana Crotonese tra Camigliatello e Spezzano della Sila. Incidente grave a Torremezzo di Falconara: gravi d - facebook.com facebook Ferrara, due morti per incidenti stradali: Ketty Tamara Montagner perde la vita in A13. Stefano Sordeti finisce con l'auto in un canale x.com