Sindaco sotto processo per diffamazione Consigliere presenta sfiducia | Ha mentito per vincere

A Conca della Campania, si è aperto un nuovo capitolo politico dopo che un consigliere comunale ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, accusandolo di aver mentito per ottenere un risultato. Contestualmente, il primo cittadino è coinvolto in un procedimento legale per diffamazione. La situazione ha acceso un acceso scontro tra le parti, evidenziando una fase di forte tensione all’interno dell’amministrazione comunale.

A Conca della Campania si accende lo scontro politico tra il consigliere comunale Franco Calce e il sindaco David Lucio Simone, con la presentazione in Consiglio comunale di un articolato documento di sfiducia che apre una nuova fase di forte tensione istituzionale.La vicenda nasce da un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Esposto all'ordine contro il medico di base, finisce sotto processo per diffamazione Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. M5S presenta mozione di sfiduciaDaniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta Dolce Vita, si apre il processo all'ex sindaco di Avellino. Rinvio a settembre per il nuovo collegio; No all'omofobia: bacio collettivo per 150 sotto le finestre del sindaco; Cpr, il sindaco nel mirino ‘Processo politico’ in aula per il voto in Provincia: Equilibrismi di potere; Condanna definitiva per Genovese, il legale: Pena finale sotto i quattro anni, possibile misura alternativa. Cpr, il sindaco nel mirino ‘Processo politico’ in aula per il voto in Provincia: Equilibrismi di potereMaggioranza e opposizione schierati contro la scelta dei Centri di permanenza. Giovanni Schianchi: Sono storture che limitano la libertà personale. Anche la presidente del consiglio Giada Moretti di ... lanazione.it Terni, il sindaco Bandecchi a processo per la rissa in consiglio comunale: un perito trascriverà i video della sedutaTERNI - Sarà il perito Rosa Letizia Farini ad occuparsi della trascrizione dei video dell’infuocata seduta del consiglio comunale del 28 agosto 2023 che vede il sindaco, Stefano Bandecchi, sotto ... ilmessaggero.it Sotto l’impulso del nostro #Sindaco Michele Conia, con delega alla #Cultra per la Città Metropolitana di Reggio Calabria , è orgoglioso di sostenere un progetto internazionale che onora la nostra #Terra L"inaugurazione della mostra ‘Cieli d’Arte’ al #Palazzo - facebook.com facebook L’ex sindaco Pd di Caserta “sotto ricatto” del consigliere. @VincenzoIurillo x.com