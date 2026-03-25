Daniela Santanchè si trova in una situazione di tensione all’interno del governo, con la premier che ha chiesto le sue dimissioni e un cambiamento di atteggiamento da parte di alcuni membri di Fratelli d’Italia. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia contro di lei, mentre l’esponente del partito di governo ha affermato che il suo caso è diverso.

Daniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da Giorgia Meloni e un clima interno a Fratelli d’Italia che si è fatto improvvisamente ostile. La ministra del Turismo, sorpresa dall’accelerazione della premier nel pieno delle conseguenze del referendum, prova a resistere e costruisce una linea difensiva politica prima ancora che personale. Il punto è semplice e insieme esplosivo: non accetta di essere sacrificata come simbolo di una crisi che riguarda l’intero esecutivo, né di diventare il capro espiatorio di una fase complicata per la maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. M5S presenta mozione di sfiducia

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Anche la ministra Daniela Santanchè starebbe valutando le dimissioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione arriverebbe sotto la pressione del suo stesso partito dopo i passi indietro di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi - facebook.com facebook