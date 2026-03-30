Esposto all' ordine contro il medico di base finisce sotto processo per diffamazione

In una vicenda giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, è iniziato il processo a carico di un uomo accusato di diffamazione. L’indagato, identificato come G.A., ha presentato un esposto contro un medico di base del luogo. La procura ha aperto un procedimento legale per le affermazioni fatte nell’esposto, portando l’imputato davanti al giudice.

Comincia il processo a carico di G.A., accusato di diffamazione per aver presentato un esposto contro un medico di base di Santa Maria Capua Vetere. I fatti oggetto del processo risalgono al 2024 quando G.A., in qualità di tutore legale della zia affetta da Alzheimer, avrebbe presentato un esposto all’ordine dei medici su presunte negligenze da parte della professionista. In seguito all’esposto la dottoressa lo denunciò per diffamazione. Lo scorso 27 marzo, la dottoressa ha respinto un tentativo di conciliazione con il processo che è così iniziato. Si torna in aula a fine maggio. L’indagato è difeso dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Esposto all'ordine contro il medico di base, finisce sotto processo per diffamazione Tutto quello che riguarda Esposto all'ordine contro il medico di... Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazioneIl caso giudiziario che da diversi anni vede coinvolto Lorenzo Pellegrini arriva nelle aule di Tribunale. Garlasco, Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda accusato di "macchinazioni" contro SempioMassimo Lovati a giudizio per diffamazione: contestate delle dichiarazioni contro lo studio Giarda. Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Filippo Champagne il “cocainomane”L’arresto ai primi di marzo del 2025 di Davide Lacerenza e Stefania Nobile, gli inventori del famoso locale milanese “Gintoneria”, non aveva lasciato... Dumped at 20, she’s taken home by a billionaire CEO and cherished every night