Autista di un bus difende ragazze dalle molestie e viene preso a pugni | Ha lividi e una costola incrinata

L'autista di un bus è stato aggredito a Verona dopo aver difeso alcune ragazze che stavano venendo molestate verbalmente da un uomo. Picchiato con violenza, ha riportato lividi, una costola incrinata e 30 giorni di prognosi. Arrestato l’aggressore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un vigile urbano di Crispano ha rischiato la vita per salvare un autista di autobus da un'aggressione in piazza Garibaldi, venendo strangolato nel tentativo di proteggere il collega.

L’autista di autobus Marco Bianchi, di Vigevano, è stato licenziato poche settimane dopo aver rilasciato un’intervista in cui criticava duramente l’azienda dei trasporti locali, accusandola di scarsa sicurezza e scarsa attenzione ai lavoratori.

Un altro ragazzo lasciato a piedi dal bus: il 14enne aveva scordato l'abbonamento cartaceo. Ma l'azienda difende l'autista: Ha solo rispettato le regole; Mantova, bus del trasporto pubblico finisce in un canale a San Giorgio Bigarello: feriti autista e due ragazzini; Taranto, autista aggredito da un passeggero: ha chiesto all'uomo di scendere dal bus con il cane perché senza guinzaglio e museruola; Pensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo. È quanto accaduto a uno studente di 15 anni disabile a Vicenza. Il giovane, non trovandolo, si era subito rivolto diret.

