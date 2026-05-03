’Silenziati’ i contestatori del banchetto pro Vannacci

A Guastalla, nel centro della città, è stato allestito un banchetto dal Comitato di Futuro Nazionale, sostenitore di un generale noto per le sue posizioni. Nel corso dell'evento, i contestatori che avevano organizzato una protesta sono rimasti in silenzio. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti e i contestatori che hanno mantenuto un comportamento pacifico.

Con il banchetto allestito in centro a Guastalla dal Comitato di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, ieri mattina in via Gonzaga sono tornati i giovani manifestanti di sinistra per contestare il gruppo dell’europarlamentare, impegnato coi suoi sostenitori alla raccolta firme per la sicurezza e per le iscrizioni al movimento. Già nelle scorse settimane si era avuta manifestazione e contromanifestazione, che aveva pure rischiato di degenerare. Ieri, anche per la massiccia presenza di agenti Digos, carabinieri e polizia locale, non si è verificato alcun problema di ordine pubblico. I giovani antifascisti hanno cantato "Bella Ciao" solo all’avvio del loro presidio, salvo poi essere "silenziati" in base al decreto sicurezza, che prevede una specifica autorizzazione per ogni tipo di iniziativa di stampo politico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Silenziati’ i contestatori del banchetto pro Vannacci Notizie correlate Apertura sede Vannacci . Multe ai contestatori: "Attacco politico"Multe fino a diecimila euro ad alcuni cittadini per manifestazione non autorizzata in piazza Tanucci in occasione dell’apertura della sede di Futuro... Guastalla, scontri al banchetto di Vannacci: intervengono i carabinieriUn acceso scontro verbale ha travolto questa mattina il centro di Guastalla, dove un gruppo di giovani antifascisti si è confrontato con i...