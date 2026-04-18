Apertura sede Vannacci Multe ai contestatori | Attacco politico

In occasione dell’apertura della sede di Futuro Nazionale, una manifestazione non autorizzata si è svolta in piazza Tanucci, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Alcuni cittadini sono stati sanzionati con multe che hanno raggiunto i diecimila euro. Le autorità hanno definito l’evento come un attacco politico, e sono state notificate le multe ai partecipanti che hanno preso parte alla protesta senza permesso.

Multe fino a diecimila euro ad alcuni cittadini per manifestazione non autorizzata in piazza Tanucci in occasione dell’apertura della sede di Futuro Nazionale, il primo ’fortino’ provinciale del generale Vannacci. I fatti risalgono al 28 marzo scorso ma le prime quattro notifiche della polizia – il provvedimento rientra nel nuovo Decreto sicurezza – sono arrivate in questi giorni e il Comitato Tanucci Piazza Aperta oggi scenderà di nuovo in piazza per denunciare pubblicamente l’accaduto. "Questo atto rappresenta per la cittadinanza un segnale molto preoccupante. Il nostro è un quartiere complesso ma aperto e vivo, grazie al fatto che i suoi abitanti hanno sempre anteposto le relazioni e la solidarietà al qualunquismo, alla violenza gratuita e al razzismo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apertura sede Vannacci . Multe ai contestatori: "Attacco politico" Notizie correlate Leggi anche: L'apertura di Bignami (FdI) a Vannacci: "Valuteremo quando ci sarà un soggetto politico" "Multati per aver manifestato contro l'apertura della sede di Vannacci", la denuncia degli attivisti fiorentini“Alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze, pesanti multe ai cittadini che hanno protestato contro Vannacci; Multati per aver manifestato contro l'apertura della sede di Vannacci, la denuncia degli attivisti fiorentini; Firenze, multati per il pranzo in piazza contro Vannacci; Apertura sede Vannacci . Multe ai contestatori: Attacco politico. Apertura sede Vannacci . Multe ai contestatori: Attacco politicoMulte fino a diecimila euro ad alcuni cittadini per manifestazione non autorizzata in piazza Tanucci in occasione dell’apertura della ... lanazione.it In protesta contro Vannacci, multe ai manifestanti: Il Comune ci sostenga. Futuro nazionale: Pronti a un confrontoLa risposta corretta è riaprire gli spazi, creare socialità e vivere la città unendo competenze e sensibilità, spiegano dal comitato Tanucci piazza aperta ... lanazione.it #FuturoNazionale sbarca ad #Aversa: verso l’apertura della sede del movimento di #Vannacci - facebook.com facebook