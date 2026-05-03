Siete gentaglia Al Bano fuori di sé dopo quelle accuse | lo sfogo e le lacrime a Domenica In

Nella trasmissione domenicale, il cantante ha reagito con grande emozione, rivolgendosi duramente alle accuse rivoltegli. La sua reazione è stata caratterizzata da un acceso sfogo e da lacrime, manifestando tutta la frustrazione accumulata. Dopo aver mantenuto riserbo sulla sua sfera privata per lungo tempo, ha deciso di intervenire pubblicamente, in seguito all’intervista rilasciata dall'ex compagna in un programma televisivo.

Al Bano ha sempre preferito tenere lontana la sua vita privata dai riflettori, ma dopo l’intervista di Romina Power a Belve ha scelto di rompere il silenzio. Ospite di Domenica In, il cantante di Cellino San Marco ha risposto alle parole dell’ex moglie, che lo aveva accusato di non esserci stato nel momento più drammatico, quello della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Una ferita mai chiusa, tornata al centro del racconto televisivo. Davanti a Mara Venier, Al Bano non ha nascosto dolore, rabbia e commozione. Ha replicato anche alle frasi di Romina sulle presunte botte ricevute, lasciando emergere tutta la tensione accumulata negli anni. Il cantante ha ricordato che la sua carriera andava benissimo e che non aveva alcun bisogno di tornare a cantare con l’ex moglie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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