Al Bano replica a Romina Power a Domenica In lacrime e accuse | ‘Una pugnalata al cuore’

Durante la trasmissione Domenica In andata in onda il 3 maggio, Al Bano ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Romina Power, lasciando trasparire emozioni intense e lacrime. Le sue parole sono arrivate dopo un periodo di silenzio e hanno rappresentato un momento importante nel racconto pubblico della vicenda. La puntata ha visto un cambio di tono rispetto alle precedenti dichiarazioni, con un confronto diretto tra i due artisti.

Dopo le parole di Romina Power Belve, la replica a Domenica In cambia tutto. Le dichiarazioni di Al Bano su Romina Power a Domenica In del 3 maggio arrivano dopo giorni di silenzio e segnano un punto di svolta nella vicenda. Il cantante pugliese ha risposto alle parole dell’ex moglie pronunciate a Belve, mostrando un lato inedito: emozione, dolore e rabbia. Al centro dello scontro, ancora una volta, il ricordo della figlia Ylenia e una verità che, a distanza di anni, resta profondamente divisiva. La replica di Al Bano: “Frasi da schiaffo”. Nel salotto televisivo, Al Bano non ha nascosto il proprio turbamento. Le parole di Romina Power sono state definite senza mezzi termini “ frasi da schiaffo ” e “una pugnalata al cuore”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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