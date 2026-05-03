Siena Jazz numeri virtuosi Tra programmi e bilanci

A Siena Jazz si sono appena conclusi i festeggiamenti per l’International Jazz Day, con spettacoli che hanno coinvolto diversi artisti sul palco del Santa Maria della Scala. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, dimostrando l’interesse crescente verso questa istituzione musicale, che negli anni ha consolidato la sua presenza a livello internazionale. La giornata ha evidenziato l’attività vivace e i vari programmi in corso al conservatorio.

Sempre nuovi fermenti a Siena Jazz: si è appena concluso l’ International Jazz Day al Santa Maria della Scala con tanti protagonisti sui palchi allestiti, ma soprattutto un bel movimento di pubblico interessato a questo Conservatorio che ormai è di casa in tutto il mondo. Un processo di internazionalizzazione e di promozione che passa dal progetto Jazzable con ben 24 produzioni artistiche, 52 borse di mobilità per studenti, 23 riservate ai docenti, due simposi internazionali, azioni di sostegno per potenziare i processi di inclusione delle donne nel settore Afam, quelli per il patrimonio culturale italiano attraverso il Centro Studi Arrigo Polillo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena Jazz, numeri virtuosi. Tra programmi e bilanci Notizie correlate Bilanci, Messina in bilico tra numeri e prospettive: il ritorno all’utile non cancella fragilitàMessina vive in un equilibrio precario tra geografia ed economia: 220 mila abitanti distesi in una città lunga e costosa, stretta tra mare e monti. Limatola, raccolta differenziata: numeri sempre più virtuosiTempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta il nostro sistema di raccolta differenziata si conferma esempio di efficienza. Altri aggiornamenti Si parla di: Siena Jazz, numeri virtuosi. Tra programmi e bilanci. Siena Jazz celebra l’International Jazz Day: JazzAble protagonista al Santa Maria della ScalaSi sono svolti questa mattina al Complesso museale del Santa Maria della Scala gli eventi promossi da Siena Jazz in occasione dell’International Jazz Day, la giornata internazionale dedicata al jazz i ... radiosienatv.it Siena Jazz celebra l’International Jazz DaySIENA. In occasione dell’International Jazz Day del 30 aprile 2026, Siena Jazz conferma il proprio ruolo di eccellenza nella formazione e ... ilcittadinoonline.it