Limatola raccolta differenziata | numeri sempre più virtuosi

A Limatola i dati sulla raccolta differenziata continuano a migliorare, confermando l’efficacia del sistema adottato. Negli ultimi mesi, le percentuali di rifiuti riciclati sono aumentate costantemente, rendendo il servizio sempre più efficiente. Le statistiche ufficiali mostrano un incremento nel numero di cittadini che partecipano attivamente alla separazione dei materiali, contribuendo a ridurre l’indifferenziato.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ancora una volta il nostro sistema di raccolta differenziata si conferma esempio di efficienza. Siamo certi che riusciremo a cogliere risultati sempre più brillanti”. Lo fa presente in una nota stampa l ‘assessore del Comune di Limatola Roberto Vertucci nel commentare i nuovi dati relativi alla raccolta differenziata. “ Già i numeri riferiti all’anno solare 2024 erano stati decisamente virtuosi – ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo Parisi – con un risultato che era stato dell’80 percentuale. Con riguardo al 2025, apprendiamo, è stato fatto un ulteriore balzo passandosi all’84,3%. Di questo dobbiamo rendere grazie a tutti gli attori in causa con particolare riguardo agli operatori e, ovviamente, ai cittadini che forniscono il loro determinante contributo con condotte sempre più rispettose delle norme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

