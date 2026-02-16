Bilanci Messina in bilico tra numeri e prospettive | il ritorno all’utile non cancella fragilità
Messina fatica a trovare stabilità finanziaria, nonostante il bilancio mostri un ritorno all’utile. La città, con i suoi 220 mila abitanti, continua a navigare tra problemi strutturali e poche opportunità di sviluppo, mentre le difficoltà si riflettono anche nelle scarse risorse a disposizione.
Messina vive in un equilibrio precario tra geografia ed economia: 220 mila abitanti distesi in una città lunga e costosa, stretta tra mare e monti. Il PIL pro-capite sfiora i 20 mila euro, ben lontano dai 37 mila della media nazionale. Il tessuto produttivo, fatto di microimprese e servizi modesti, riflette questa fragilità. Nel 2024 le nuove aziende sono state 543, a fronte di 493 cessazioni: un saldo positivo che attenua il rosso dell’anno precedente, senza però mutare il quadro. La crisi non è passeggera e la finanza pubblica, in simili condizioni, non può permettersi nemmeno piccole illusioni: ogni squilibrio risuona come in una stanza vuota.🔗 Leggi su Messinatoday.it
