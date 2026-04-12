A Siderno, lo stadio Filippo Raciti si trova in condizioni di degrado, con il movimento Il Faro che ha criticato duramente la gestione della Giunta guidata da Mariateresa Fragomeni. L’organizzazione ha evidenziato lo stato di abbandono dell’impianto sportivo, puntando il dito contro l’amministrazione locale per la mancata manutenzione e cura dell’area. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra i gruppi politici e la comunità locale.

Il movimento Il Faro ha lanciato un attacco durissimo contro la gestione della Giunta guidata da Mariateresa Fragomeni, denunciando il degrado che sta colpendo lo stadio Filippo Raciti di Siderno. Secondo i sostenitori del gruppo, l’impianto sportivo, un tempo punto di riferimento per tutta la Locride e per l’intera regione, è ormai ridotto a un cumulo di macerie e incuria. Dall’eccellenza regionale al declino strutturale. Un tempo il Filippo Raciti non era soltanto un campo di calcio, ma una struttura capace di accogliere eventi di rilievo nazionale e internazionale grazie alla sua pista olimpica a otto corsie e a uno stato del prato impeccabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siderno, lo stadio Raciti in rovina: l’attacco al sindaco Fragomeni

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