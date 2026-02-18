Siderno visita di Elly Schlein dopo il ciclone Harry | il sindaco Fragomeni evidenzia danni e priorità di ricostruzione

Elly Schlein ha visitato Siderno dopo il ciclone Harry, che ha causato danni alle strutture pubbliche e alle abitazioni. Il sindaco Fragomeni ha mostrato le zone più colpite, come il lungomare e le aree vicine. La leader democratica ha incontrato residenti e volontari, ascoltando le loro esigenze e le richieste di intervento. Durante la visita, ha visto con i propri occhi le conseguenze dell’alluvione e le difficoltà della popolazione. La visita si è conclusa con un sopralluogo alle aree ancora sommerse dall’acqua.

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha visitato Siderno per constatare i danni causati dal ciclone Harry sul lungomare e nelle aree limitrofe, manifestando vicinanza alla comunità locale e agli altri centri colpiti. Accompagnata dal segretario regionale Nicola Irto e dal gruppo dirigente provinciale del PD, Schlein ha incontrato il sindaco Mariateresa Fragomeni e i rappresentanti del territorio per valutare la gravità della situazione e ascoltare le istanze della popolazione. «Le abbiamo raccontato della terribile notte del ciclone, della corsa contro il tempo per garantire sicurezza e viabilità, e delle difficoltà vissute da cittadini e operatori balneari – ha dichiarato Fragomeni –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

