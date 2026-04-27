Sant’Elpidio 5 giovani in codice rosso dopo il violento ribaltamento

A Sant’Elpidio, cinque giovani sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera. L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata su una strada urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale con codice rosso. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Cinque giovani in codice rosso dopo il ribaltamento di un'auto a Sant’Elpidio ieri sera.. I feriti sono stati trasferiti dai presidi di Civitanova e Fermo all'ospedale Torrette di Ancona.. Cinque giovani sono stati trasportati in codice rosso verso i presidi ospedalieri della zona dopo che un’auto è uscita di strada ribaltandosi lungo la Provinciale di Sant’Elpidio a Mare ieri sera, intorno alle ore 19:30. Il violento sinistro si è consumato nel tratto stradale che collega via Arno alla località di Casette d’Ete. L’impatto ha costretto l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi coordinata dalla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto le squadre dell’automedica e i volontari della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, supportati dai Vigili del Fuoco per gestire il ribaltamento del veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Elpidio, 5 giovani in codice rosso dopo il violento ribaltamento Notizie correlate Scontro sulla 421: due giovani in codice rosso dopo il ribaltamentoUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità della Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno nella mattinata di questo giovedì 16 aprile. Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impattoUn grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Porto Sant’Elpidio, Ioele regala lo spareggio in casa: Casette Verdini riabbraccia Forte; PROMOZIONE. Pari che serve a poco tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare; Finori errore che pesa, Loretucci tiene vive le speranze; Tabellino partita Calcio Porto Sant Elpidio Mp vs Pagliare Calcio. Spazi di lavoro condivisi tra i giovani: Sant'Elpidio a Mare, due strutture ridanno vita al centroSANT’ELPIDIO A MARE Un hotel in via Cunicchio, locali per il coworking in piazza Gramsci. Sono le due mosse che l’amministrazione ... msn.com Diocesi: Fermo, per la XL Gmg stasera a Porto Sant’Elpidio una cena-dialogo sulla pacePer una pace disarmata e disarmante. Questo il tema al centro dell’annuale convocazione diocesana dei giovani dell’arcidiocesi di Fermo che si terrà questa sera alla vigilia della XL Giornata ... agensir.it NUOVO CONCORSO PUBBLICO AL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE. Abbiamo iniziato il percorso di sistemazione del personale interno al Comune, cosi da garantire i servizi necessari alla nostra comunità. La gestione del personale in numero e quali - facebook.com facebook